В Киеве сторонники Порошенко выкрикивали Дубинскому "Черт!" и "Позор!"

28 февраля около здания Государственного бюро расследований в Киеве произошел инцидент с участием народного депутата Александра Дубинского

28 февраля около здания Государственного бюро расследований в Киеве произошел инцидент с участием народного депутата Александра Дубинского

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Около зданий проходила акция сторонников бывшего президента Петра Порошенко, который должен был прибыть на допрос. Одновременно в ГБР явился нардеп Дубинский.

Собравшиеся участники пикета не позволяли Дубинскому пройти от подъезда к автомобилю. Они выкрикивали "Дубинский - черт!" и "Позор!"

Нардепа окружила полиция и довела его до машины.

Как пишет Дубинский на своей странице в Facebook, он приехал в ГБР дать показания по делу об уклонении пятого президента Украины, председателя партии "Евросолидарность" Петра Порошенко от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением и конфликт интересов. Дело было возбуждено по заявлению нардепа.