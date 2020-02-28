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28 февраля 2020, 17:57 20

В Киеве сторонники Порошенко выкрикивали Дубинскому "Черт!" и "Позор!"

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28 февраля 2020, 17:57 20
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28 февраля около здания Государственного бюро расследований в Киеве произошел инцидент с участием народного депутата Александра Дубинского
28 февраля около здания Государственного бюро расследований в Киеве произошел инцидент с участием народного депутата Александра Дубинского

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Около зданий проходила акция сторонников бывшего президента Петра Порошенко, который должен был прибыть на допрос. Одновременно в ГБР явился нардеп Дубинский.

Собравшиеся участники пикета не позволяли Дубинскому пройти от подъезда к автомобилю. Они выкрикивали "Дубинский - черт!" и "Позор!"

Нардепа окружила полиция и довела его до машины.

Как пишет Дубинский на своей странице в Facebook, он приехал в ГБР дать показания по делу об уклонении пятого президента Украины, председателя партии "Евросолидарность" Петра Порошенко от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением и конфликт интересов. Дело было возбуждено по заявлению нардепа.

Приехал в ГБР дать показания по делу об уклонении Порошенко от уплаты налогов, злоупотребление служебным положением и...

Опубліковано Александром Дубинским Пʼятниця, 28 лютого 2020 р.


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