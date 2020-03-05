У РНБО розповіли, скільки українців звільнять з полону терористів

В рамках обміну полоненими Україна має намір звільнити майже 200 осіб, які перебувають в Російській Федерації і в так званих "республіках Донбасу"

Фото: РНБО

В рамках обміну полоненими Україна має намір звільнити майже 200 осіб, які перебувають в Російській Федерації і в так званих "республіках Донбасу"

Про це розповів "Українському радіо" секретар РНБО Олексій Данилов, передає RegioNews. За його словами, списки на обмін полоненими є, і вони постійно погоджуються. "У нас є велике бажання забрати наших полонених додому. Це майже 200 осіб", - зазначив Данилов. Він також розповів, чому в списки на обмін потрапляють особи, які співпрацювали із бойовиками і займалися катуванням українців. "Це складне питання, до якого я б обережно ставився. Сьогодні у нас є складні процеси, коли людина щось говорить, а потім воно не зовсім підтверджується", - сказав Данілов.

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