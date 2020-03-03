Верховная Рада может отправить в отставку генпрокурора Рябошапку
Об этом изданию "Буквы" сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, передает RegioNews.
"Скорее всего, Рябошапка пойдет завтра в отставку. Подписи уже собраны под постановлением", - отметил Качура.
Он отметил, что депутаты могут только признать отчет генпрокурора неудовлетворительным и ждать аудита, иначе он может обжаловать свое увольнение в суде.
Также по данным СМИ, 3 марта в Верховной Раде группой депутатов уже зарегистрирован проект постановления № 3154 о недоверии генеральному прокурору.
Его полного текста пока нет, а сам проект передан на рассмотрение руководству Рады.
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