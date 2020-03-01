На фронте погиб боец из Львовского области

1 марта на Донбассе погиб военнослужащий из Львовского области

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1 марта на Донбассе погиб военнослужащий из Львовского области

Об этом, как сообщает RegioNews, на своей странице в Facebook написал председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий.

"Война безжалостна. Она забирает лучших сыновей и дочерей Украины. Сегодня Львовщина потеряла своего защитника. В районе Попасной, что на Луганщине, погиб контрактник из 72-й бригады Черных запорожцев - Игорь Васильевич Гавриляк, 1986 года рождения. Сочувствие родителям воина - ну Василию и Оксане ", - говорится в сообщении.

Игорь стал 313 военнослужащим, уроженцем Львовской области, который погиб на восточном фронте.