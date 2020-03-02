Проверка на коронавирус: в Крыму на карантине находятся полсотни человек

Всего под медицинским наблюдением на новую коронавирусную инфекцию в Крыму и Севастополе находятся 50 человек, прибывших из Китая

Фото: pexels

Всего под медицинским наблюдением на новую коронавирусную инфекцию в Крыму и Севастополе находятся 50 человек, прибывших из Китая

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю. Кроме того, в Роспотребнадзоре в Севастополе обратились с иском в суд, который принял решение о принудительной госпитализации в инфекционный стационар для завершения обследования сбежавшей пациентки с подозрением на коронавирус. "Гражданка Р. после возвращения из КНР находилась на карантине, предполагающем 14-дневное медицинское наблюдение в Севастопольской инфекционной больнице, где получала симптоматическое лечение и необходимый объем лабораторных исследований. Однако, не закончив необходимое обследование, гражданка самовольно покинула медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

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