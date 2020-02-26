СМИ: Тигипко могут назначить премьером

По данным источников украинских изданий, место Алексея Гончарука может занять Сергей Тигипко или Валерий Хорошковский

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По данным источников украинских изданий, место Алексея Гончарука может занять Сергей Тигипко или Валерий Хорошковский

Об этом 26 февраля со ссылкой на собственные источники сообщает LB.ua, передает RegioNews.

По данным издания, информация получена из нескольких не связанных между собой источников и вероятность назначения Тигипко составляет 99%.

Как пишет издание, этот вопрос решен, и после отставки Гончарука на внеочередной сессии Верховной рады состоится голосование.

Также сообщается, что одним из возможных кандидатов на должность премьер-министра рассматривался Валерий Хорошковский.

Как сообщалось ранее, 17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту, однако Владимир Зеленский его не принял.

Сергей Тигипко — политик и предприниматель, народный депутат III, IV и VII созывов, председатель партии "Сильная Украина”. В 2010-2012 годах занимал должность Вице-премьер-министра и Министра социальной политики, от 17 марта 2012 — заместитель председателя Партии регионов. Был среди депутатов, которые голосовали за диктаторские законы 16 января 2014 года.