СМИ: Тигипко могут назначить премьером
Об этом 26 февраля со ссылкой на собственные источники сообщает LB.ua, передает RegioNews.
По данным издания, информация получена из нескольких не связанных между собой источников и вероятность назначения Тигипко составляет 99%.
Как пишет издание, этот вопрос решен, и после отставки Гончарука на внеочередной сессии Верховной рады состоится голосование.
Также сообщается, что одним из возможных кандидатов на должность премьер-министра рассматривался Валерий Хорошковский.
Как сообщалось ранее, 17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту, однако Владимир Зеленский его не принял.
Сергей Тигипко — политик и предприниматель, народный депутат III, IV и VII созывов, председатель партии "Сильная Украина”. В 2010-2012 годах занимал должность Вице-премьер-министра и Министра социальной политики, от 17 марта 2012 — заместитель председателя Партии регионов. Был среди депутатов, которые голосовали за диктаторские законы 16 января 2014 года.
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