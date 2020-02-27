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27 февраля 2020, 17:58 3

Антоненко не отказывался от следственного эксперимента и полиграфа - адвокаты

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27 февраля 2020, 17:58 3
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Адвокаты подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко заявили, что их подзащитный не отказывался от проведения следственного эксперимента и прохождения допроса на полиграфе
Фото: Facebook
Адвокаты подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко заявили, что их подзащитный не отказывался от проведения следственного эксперимента и прохождения допроса на полиграфе

Об этом они заявили на странице Free Riff в Facebook, передает RegioNews.

"Господин Антоненко не отказывался от проведения следственного эксперимента 02.01.2020, а настаивал на его проведении в присутствии свободно избранного защитника, как того требует закон, в чем ему было отказано. Напомним, что это действие следователи пытались провести без своевременного предупреждения защитников (предупрежден был только один защитник, который находился в Харькове и не за три дня, а в тот же день в 16:55). После этого предложений по проведению следственного эксперимента в установленном порядке от них не поступало ", - говорится в заявлении.

По словам защитников, Антоненко никогда не отказывался от прохождения тестирования на детекторе лжи, но "с учетом качества подобных исследований в Украине, а также выявленных стороной защиты очевидных признаков фальсификации так называемой" психологической экспертизы "он настаивает на проведении полиграф-тестирования исключительно специалистами, членами американской или британской ассоциации полиграфологов и которые не связаны с правоохранительными органами Украины.

Напомним, Апелляционный суд Киева оставил под стражей подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета врача Юлию Кузьменко


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