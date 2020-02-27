Антоненко не отказывался от следственного эксперимента и полиграфа - адвокаты
Об этом они заявили на странице Free Riff в Facebook, передает RegioNews.
"Господин Антоненко не отказывался от проведения следственного эксперимента 02.01.2020, а настаивал на его проведении в присутствии свободно избранного защитника, как того требует закон, в чем ему было отказано. Напомним, что это действие следователи пытались провести без своевременного предупреждения защитников (предупрежден был только один защитник, который находился в Харькове и не за три дня, а в тот же день в 16:55). После этого предложений по проведению следственного эксперимента в установленном порядке от них не поступало ", - говорится в заявлении.
По словам защитников, Антоненко никогда не отказывался от прохождения тестирования на детекторе лжи, но "с учетом качества подобных исследований в Украине, а также выявленных стороной защиты очевидных признаков фальсификации так называемой" психологической экспертизы "он настаивает на проведении полиграф-тестирования исключительно специалистами, членами американской или британской ассоциации полиграфологов и которые не связаны с правоохранительными органами Украины.
Напомним, Апелляционный суд Киева оставил под стражей подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета врача Юлию Кузьменко
- 19:59 27 февраля На Донбассе снова обстрелы боевиков, погиб украинский военный
- 19:35 27 февраля Порошенко заявил, что сам придет на допрос в ГБР
- 19:20 27 февраля Это вызывает только смех и стыд: в аэропорту "Запорожье" пассажирке не понравилось, как ей меряли температуру
- 19:16 27 февраля Организатора штурма в 2014 году Луганского пограничного отряда объявили в розыск
- 19:12 27 февраля ОПЗЖ и "Батькивщина" оспаривают закон про мониторинг выплат от Слуги народа
- 18:34 27 февраля На 19 вокзалах созданы пункты для изоляции больных на коронавирус
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
- 12:40 23 февраля МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
- 19:22 22 февраля Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве