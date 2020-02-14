Дело Шеремета: апелляционный суд отказался выпускать Кузьменко

Апелляционный суд Киева оставил под стражей подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета врача Юлию Кузьменко

Фото: narodna-pravda.ua

Апелляционный суд Киева оставил под стражей подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета врача Юлию Кузьменко

Как передает RegioNews со ссылкой на УНИАН, коллегия судей Киевского апелляционного суда не удовлетворила ходатайство адвокатов и оставила в силе решение Печерского районного суда Киева, согласно которому Кузьменко будет находиться под стражей до 3 апреля.

"Постановление обжалованию не подлежит", - говорится в сообщении.

По слова адвоката Кузьменко Тараса Безпалого, 3 марта, после того, как истечет срок пребывания Кузьменко под стражей начиная с 4 февраля, когда ей продлили меру пресечения, он будет обращаться в Печерский райсуд Киева с ходатайством об изменении для Кузьменко меры пресечения.

Напомним, Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурирует супруги-добровольцы Инна ("Пума") и Владислав ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Ранее Печерский районный суд Киева продлил до 4 апреля домашний арест парамедику Яне Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству Павла Шеремета. Ей, в частности, инкриминируют разведку маршрута на наличие камер наблюдения, по которому должен был ехать сам Шеремет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следователи ответят за возможные ошибки в расследовании дела Шеремета. Офис генпрокурора продлил срок досудебного следствия по делу об убийстве журналиста.

Также сообщалось, что подозреваемой по делу Шеремета Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы.