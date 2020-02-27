Столкновения на "Барабашово" в Харькове: в полицию доставили 20 человек

20 граждан доставлены в Киевский отдел полиции в результате столкновений на рынке "Барабашово" в Харькове

Фото: Национальная полиция

20 граждан доставлены в Киевский отдел полиции в результате столкновений на рынке "Барабашово" в Харькове

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Людей сейчас допрашивают для установления их личностей и обстоятельств происшествия.

Полицейские изъяли несколько резиновых дубинок, газовые баллончики.

От слезоточивого газа также пострадало несколько полицейских.

Всего в полицию поступило 8 сообщений о ситуации на территории торгового центра. Факт события внесен в Единый учет заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.

Напомним, 27 февраля на территории рынка "Барабашово" произошли столкновения между частными предпринимателями и муниципальной охраной. Полиция сообщает о более 100 человек.

Раньше RegioNews сообщало, что в Харькове торговцы рынка "Барабашово" установили противотанковые ежи и жгут шины в знак протеста против строительства дороги на территории рынка