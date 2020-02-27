В Харькове произошли столкновения на рынке "Барабашово"

27 февраля на территории рынка "Барабашово" произошли столкновения между частными предпринимателями и муниципальной охраной

Фото: Полиция Харьковской области

27 февраля на территории рынка "Барабашово" произошли столкновения между частными предпринимателями и муниципальной охраной

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области. Неизвестные лица применили пиротехнику и слезоточивый газ. На территории торгового центра находятся наряды полиции, следственно-оперативные группы, спецназовцы, взрывотехники. О пострадавших информации нет. В соцсетях местные жители публикуют видео. Раньше RegioNews сообщало, что в Харькове торговцы рынка "Барабашово" установили противотанковые ежи и жгут шины в знак протеста против строительства дороги на территории рынка

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