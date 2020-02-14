17:19  14 февраля
В США раскритиковали "мюнхенский план" завершения войны в Украине
17:59  14 февраля
Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
12:28  14 февраля
Расследование по Оману: Кремль опровергает, ОП подает в суд
UA | RU
UA | RU
14 февраля 2020, 10:49 7

На "Барабашово" торговцы поставили противотанковые ежи

Читайте також
українською мовою
14 февраля 2020, 10:49 7
Читайте також українською мовою
В Харькове торговцы рынка "Барабашово" установили противотанковые ежи и жгут шины в знак протеста против строительства дороги на территории рынка
Фото: Страница в Facebook Сергей Зайцев
В Харькове торговцы рынка "Барабашово" установили противотанковые ежи и жгут шины в знак протеста против строительства дороги на территории рынка

Как сообщает RegioNews, соответствующие фото на своей странице в Facebook опубликовал пресс-секретарь рынка Сергей Зайцев.

На фото видны плакаты с надписями "Постройте дорогу в обход рынка", "Кернес, не делай власть своим бизнесом" и прочие.

Причиной пикета стало якобы решение городской власти снести несколько объектов рынка для строительства на этой территории дороги.

Ранее в пресс-службе "Барабашово" заявляли, что никаких работ по сносу торговых объектов в законном порядке происходить не может, так как по состоянию на 11 февраля не изготовлена и не утверждена проектно-сметная документация на данный участок строительства.

Напомним, Харьковская мэрия в октябре 2019 года утвердила строительство новой дороги, которая соединит центр города и Салтовку. По проекту маршрут новой трасы заденет торговые точки рынка "Барабашово".


барабашова
Последние Популярные
Айдер Муждабаев
Андрей Романенко
Все блоги »
Корпорация Зе. Палица готовится взять под контроль Ровенщину
12 февраля 2020, 14:59
Андрей Коболев: Ничего не мешает приватизировать "Нафтогаз"
10 февраля 2020, 10:20
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Прокопенко Андрей Леонидович
Председатель Черниговской областной государственной администрации
Чернышов Алексей Михайлович
Председатель Киевской областной государственной администрации
Все досье »