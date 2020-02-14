На "Барабашово" торговцы поставили противотанковые ежи
Как сообщает RegioNews, соответствующие фото на своей странице в Facebook опубликовал пресс-секретарь рынка Сергей Зайцев.
На фото видны плакаты с надписями "Постройте дорогу в обход рынка", "Кернес, не делай власть своим бизнесом" и прочие.
Причиной пикета стало якобы решение городской власти снести несколько объектов рынка для строительства на этой территории дороги.
Ранее в пресс-службе "Барабашово" заявляли, что никаких работ по сносу торговых объектов в законном порядке происходить не может, так как по состоянию на 11 февраля не изготовлена и не утверждена проектно-сметная документация на данный участок строительства.
Напомним, Харьковская мэрия в октябре 2019 года утвердила строительство новой дороги, которая соединит центр города и Салтовку. По проекту маршрут новой трасы заденет торговые точки рынка "Барабашово".
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