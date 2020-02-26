НАБУ подозревает ексразведчиков в коррупции и нанесении ущерба государству

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины подозревают трех лиц в совершении преступления, которым был нанесен государству ущерб в 2,2 млн гривен.

Фото: НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины подозревают трех лиц в совершении преступления, которым был нанесен государству ущерб в 2,2 млн гривен.

Об этом в среду, 25 февраля сообщается на сайте ведомства, передает RegioNews.

В частности, речь идет о бывшем заместителе председателя Службы внешней разведки Украины Павле Пашковском и ексчиновнике этого ведомства, которым инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением.

Еще один фигурант дела — и.о. директора одного из государственных предприятий, его подозревают в злоупотреблении служебным положением, присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, отмывании денежных средств, добытых преступным путем, а также подделке документов, печатей, штампов и бланков.

Следствие, которое ведет НАБУ за процессуального руководства САП установило, что подозреваемые в период с августа по декабрь 2014 года, злоупотребляя своим служебным положением, организовали государственную закупку, в результате которой СЗРУ заключила с одним из предприятий договор по поставке оборудования, то фактически не могло поставить.

Вопреки нормативным документам, за еще не полученное оборудование СЗРУ внесла полную предоплату. Зато, оборудования по условиям закупки не поставили. Полученные средства руководитель ГП легализовал, перечислив компаниям с признаками фиктивности.

В результате таких действий интересам государства в лице СЗРУ нанесен 2,2 млн грн убытков, что установлено экономической экспертизой. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.