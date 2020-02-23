Геращенко: Украина может отправить второй самолет для эвакуации людей из Китая

Украина снова сможет эвакуировать граждан из Китая при условии, что будет получено достаточное количество заявок от граждан Украины из города Ухань и провинции Хубэй в Китае

Фото: РБК -Україна

Украина снова сможет эвакуировать граждан из Китая при условии, что будет получено достаточное количество заявок от граждан Украины из города Ухань и провинции Хубэй в Китае

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК -Україна. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что если будет достаточное количество заявок от украинцев из города Ухань с просьбой эвакуировать их, Украина сможет это сделать снова. Кроме того, по его словам, сегодня в Новых Санжарах все спокойно, нет никаких митингов и акций протеста. В частности, сотрудники Национальной полиции и офицеры Национальной гвардии взяли в кольцо санаторий и полностью контролируют режим. Добавим, что если кто-то незаконным образом попадет в зону обсервации, то останется там на 14 дней, сказал Геращенко. Напомним, что, эвакуированных из Китая украинцев, размещенных в Новых Санжарах, и медицинского персонала раз в три дня будут брать биологический материал для проведения молекулярно-генетических исследований для выявления возможного наличия коронавируса. Результаты анализов будут изучаться в лабораториях Киева, общественности будет предоставляться информация о результатах исследований.



Кроме того, Центром общественного здоровья Украины было получено сообщение об обнаружении в поезде Киев-Москва гражданки КНР с симптомами острого респираторного заболевания. Ее госпитализировали в Брянскую областную инфекционную больницу на территории Российской Федерации. По результатам лабораторного исследования наличие COVID-19 не подтверждено. Вагон был отцеплен и поставлен на санитарную стоянку. В вагоне находились 6 украинцев, они отказались от госпитализации. Сейчас граждане Украины обеспечены всем необходимым.

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