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23 февраля 2020, 08:55 6

Геращенко: Украина может отправить второй самолет для эвакуации людей из Китая

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23 февраля 2020, 08:55 6
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Украина снова сможет эвакуировать граждан из Китая при условии, что будет получено достаточное количество заявок от граждан Украины из города Ухань и провинции Хубэй в Китае
Фото: РБК -Україна
Украина снова сможет эвакуировать граждан из Китая при условии, что будет получено достаточное количество заявок от граждан Украины из города Ухань и провинции Хубэй в Китае

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК -Україна.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что если будет достаточное количество заявок от украинцев из города Ухань с просьбой эвакуировать их, Украина сможет это сделать снова.

Кроме того, по его словам, сегодня в Новых Санжарах все спокойно, нет никаких митингов и акций протеста. В частности, сотрудники Национальной полиции и офицеры Национальной гвардии взяли в кольцо санаторий и полностью контролируют режим. Добавим, что если кто-то незаконным образом попадет в зону обсервации, то останется там на 14 дней, сказал Геращенко.

Напомним, что, эвакуированных из Китая украинцев, размещенных в Новых Санжарах, и медицинского персонала раз в три дня будут брать биологический материал для проведения молекулярно-генетических исследований для выявления возможного наличия коронавируса. Результаты анализов будут изучаться в лабораториях Киева, общественности будет предоставляться информация о результатах исследований.

Кроме того, Центром общественного здоровья Украины было получено сообщение об обнаружении в поезде Киев-Москва гражданки КНР с симптомами острого респираторного заболевания. Ее госпитализировали в Брянскую областную инфекционную больницу на территории Российской Федерации. По результатам лабораторного исследования наличие COVID-19 не подтверждено.

Вагон был отцеплен и поставлен на санитарную стоянку. В вагоне находились 6 украинцев, они отказались от госпитализации. Сейчас граждане Украины обеспечены всем необходимым.


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