В России заявляют, что сняли с киевского поезда китаянку с подозрением на коронавирус
Как передает RegionNews, об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил источник в экстренных службах.
"На ж/д станции "Суземка" сотрудниками таможни и Роспотребнадзора на транспорте в вагоне поезда Киев - Москва выявлена гражданка КНР 1978 г. рождения с температурой тела 38 градусов (выявлена с использованием тепловизора)", - рассказал источник.
По его словам, всего в вагоне было 24 человека, 22 пассажира и два проводника. Данная гражданка снята с поезда, автомобилем скорой помощи была организована доставка в инфекционную больницу Брянска, для нее выделен отдельный изолятор.
Поезд также проследовал в Брянск для принятия решений по проведению карантинных мероприятий. Вагон №11 отцеплен на отдельной тупиковой ветке, оцеплен на карантин сотрудниками транспортной полиции.
"Находящиеся в вагоне 24 человека будут доставлены шестью экипажами скорой медицинской помощи в Брянскую городскую больницу №4 для обсервации и дальнейшего обследования. Для них выделен отдельный корпус с койка-местами и одноразовой посудой", - резюмировал собеседник агентства.
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