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21 февраля 2020, 18:30 9

Пассажиров поезда "Киев-Москва" отпустили домой

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21 февраля 2020, 18:30 9
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Поезд №6 "Киев-Москва", из которого сегодня сняли гражданку Китая с симптомами респираторного заболевания, прошел санитарную обработку и вечером вернется в Киев
Поезд №6 "Киев-Москва", из которого сегодня сняли гражданку Китая с симптомами респираторного заболевания, прошел санитарную обработку и вечером вернется в Киев

Как пишет RegioNews , об этом заявил директор по пассажирским перевозкам АО "Укрзализныця" Александр Толкачев на брифинге.

"Поезд прошел санобработку и готовится к отправке обратно... Сегодня вечером", - заявил Толкачев.

Он добавил, что пассажиры, прибывшие поездом в Москву, прошли медицинское обследование, которое не обнаружило никаких признаков заболевания. По словам Толкачева, всех пассажиров отпустили домой.

Напомним, ранее врачи не подтвердили COVID-19 у пассажирки поезда "Киев-Москва".

Предварительно СМИ писали, что гражданку Китая с симптомами респираторного заболевания (в том числе высокой температурой) обнаружили российские таможенники на железнодорожной станции Суземка (Россия). Женщина ехала поездом Киев-Москва.

В УЗ сообщили, что проверяют информацию.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук в ВР также прокомментировал информацию в СМИ о короновирусе с гражданки Китая, которая ехала поездом.


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