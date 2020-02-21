Пассажиров поезда "Киев-Москва" отпустили домой

Поезд №6 "Киев-Москва", из которого сегодня сняли гражданку Китая с симптомами респираторного заболевания, прошел санитарную обработку и вечером вернется в Киев

Поезд №6 "Киев-Москва", из которого сегодня сняли гражданку Китая с симптомами респираторного заболевания, прошел санитарную обработку и вечером вернется в Киев

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