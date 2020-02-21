Пассажиров поезда "Киев-Москва" отпустили домой
Как пишет RegioNews , об этом заявил директор по пассажирским перевозкам АО "Укрзализныця" Александр Толкачев на брифинге.
"Поезд прошел санобработку и готовится к отправке обратно... Сегодня вечером", - заявил Толкачев.
Он добавил, что пассажиры, прибывшие поездом в Москву, прошли медицинское обследование, которое не обнаружило никаких признаков заболевания. По словам Толкачева, всех пассажиров отпустили домой.
Напомним, ранее врачи не подтвердили COVID-19 у пассажирки поезда "Киев-Москва".
Предварительно СМИ писали, что гражданку Китая с симптомами респираторного заболевания (в том числе высокой температурой) обнаружили российские таможенники на железнодорожной станции Суземка (Россия). Женщина ехала поездом Киев-Москва.
В УЗ сообщили, что проверяют информацию.
Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук в ВР также прокомментировал информацию в СМИ о короновирусе с гражданки Китая, которая ехала поездом.
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