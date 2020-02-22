У размещенных в Новых Санжарах взяли образцы для анализов на коронавирус
Медики взяли образцы для анализов у людей, которых привезли на обсервацию в Новые Санжары
Медики взяли образцы для анализов у людей, которых привезли на обсервацию в Новые Санжары
Как сообщает RegioNews со ссылкой Громадське, сегодня, 22 февраля образцы повезут на исследование в Киев.
"Сегодня через час будем забирать в Киев образцы всех, кто здесь находится, чтобы сделать исследование. Мы раз в три дня будем забирать образцы у всех, кто здесь размещен — это как те люди, которые находятся в помещениях, так и те люди, которые находятся в секторе, обеспечивают охрану и решают остальные вопросы, они будут проходить в киевской лаборатории исследования", — сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Инфорировать о результатах этих исследований будут постепенно, по мере готовности.
"Волонтеры едут и едут", - Данилов о ситуации в Новых Санжарах
22 февраля 2020, 13:27Число новых заражений коронавирусом в Китае упало, в Корее - увеличилось
22 февраля 2020, 12:34Скалецкая показала виды из окна санатория "Новые санжары"
22 февраля 2020, 12:17
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
15 февраля 2020, 13:56Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
- 17:18 22 февраля В Сумской области на взятке в 5 тысяч долларов задержали руководителя госпредприятия
- 16:55 22 февраля В Новых Санжарах имеются признаки дезинформации и паники, - советник Авакова
- 16:16 22 февраля В России на мирной акции задержали семеро человек
- 15:52 22 февраля Ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса в Украине не зафиксировано, - МИНЗДРАВ
- 15:24 22 февраля В Казахстане задержали более 100 оппозиционеров
- 15:02 22 февраля Участниц скандального избиения 14-летней девушки на Житомирщине арестовали
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
Все блоги »
Глава Полтавской области: Противостояний в Новых Санжарах больше не ждем
21 февраля 2020, 16:55
Экзамен для антикорсуда. Кто сливает дело Кистиона
21 февраля 2020, 13:40
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
Сопель Игорь Михайлович
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Гусев Юрий Вениаминович
Председатель Херсонской областной государственной администрации