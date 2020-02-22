У размещенных в Новых Санжарах взяли образцы для анализов на коронавирус

Медики взяли образцы для анализов у людей, которых привезли на обсервацию в Новые Санжары

Медики взяли образцы для анализов у людей, которых привезли на обсервацию в Новые Санжары

Как сообщает RegioNews со ссылкой Громадське, сегодня, 22 февраля образцы повезут на исследование в Киев.

"Сегодня через час будем забирать в Киев образцы всех, кто здесь находится, чтобы сделать исследование. Мы раз в три дня будем забирать образцы у всех, кто здесь размещен — это как те люди, которые находятся в помещениях, так и те люди, которые находятся в секторе, обеспечивают охрану и решают остальные вопросы, они будут проходить в киевской лаборатории исследования", — сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Инфорировать о результатах этих исследований будут постепенно, по мере готовности.