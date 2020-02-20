Порошенко могут силой привести на допросы в ГБР
Об этом она сказала в интервью LB.ua, пишет RegionNews.
"Производство продвигаются очень тяжело. Петр Алексеевич не является на допросы. Имеет такую привычку ... В двух эпизодах - превышение лимитов неявки. И мы подготовили пакеты с доказательствами для привода, перенаправили их в Генпрокуратуру. Мы должны согласовывать это с прокуратурой, затем передавать материалы в суд. Пусть суд решает, достаточно ли оснований для привода ", - сообщила Венедиктова.
В то же время она сказала, что не хотела бы говорить о принудительном приводе и надеется, что Порошенко появится добровольно.
"Задача - просто выполнять процедуру. Показать, что люди, которые пишут и принимают законы, не могут их игнорировать. Моя задача как временно исполняющей обязанности директора - организовать досудебное расследование. Как я буду выглядеть в глазах следователей, в глазах общества, если делаю свою работу, а человек 30 раз не приходит допрос? " - сказала Венедиктова.
При этом она признала, что большинство уголовных производств, относящихся к Порошенко, открыто по заявлениям Андрея Портнова, бывшего заместителя Администрации президента Януковича.
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