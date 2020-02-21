Врачи не подтвердили COVID-19 у пассажирки поезда "Киев-Москва"

В гражданки КНР с поезда "Киев-Москва" по результатам лабораторного исследования COVID-19 не пидтрверджено

В гражданки КНР с поезда "Киев-Москва" по результатам лабораторного исследования COVID-19 не пидтрверджено

Об этом сообщили Центру общественного здоровья Украины международными каналами ММСП Российской Федерации, пишет RegioNews.



Также известно, что у пассажиров вагона при желании будет возможность пройти диагностику.

Предварительно СМИ писали, что гражданку Китая с симптомами респираторного заболевания (в том числе высокой температурой) обнаружили российские таможенники на железнодорожной станции Суземка (Россия). Женщина ехала поездом Киев-Москва.

В УЗ сообщили, что проверяют информацию.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук в ВР также прокомментировал информацию в СМИ о короновирусе с гражданки Китая, которая ехала поездом.