УЗ проверяет данные о пассажирке с поезда с подозрением на коронавирус

"Укрзализныця" озвучит официальную информацию о пассажирке поезда Киев-Москва, у которой якобы обнаружены симптомы китайского вируса COVID19

Фото: УЗ

"Укрзализныця" озвучит официальную информацию о пассажирке поезда Киев-Москва, у которой якобы обнаружены симптомы китайского вируса COVID19

Как информирует RegioNews, об этом сообщила пресс-служба компании в пятницу, 21 февраля.

Предварительно СМИ писали, что гражданку Китая с симптомами респираторного заболевания (в том числе высокой температурой) обнаружили российские таможенники на железнодорожной станции Суземка (Россия). Женщина ехала поездом Киев-Москва.

Чтобы исключить подозрения на коронавирус, ее сняли с поезда и доставили в инфекционную больницу, а остальных пассажиров с ее вагона поместили на карантин.

Вагон, в котором ехала китаянка, отцепили в Брянске. Основной состав поезда прибыл в конечный пункт назначения – Москву.

Информацию о произошедшем сейчас проверяет украинская сторона.

"Укрзализныця в координации с Центром общественного здоровья Минздрава, Министерством инфраструктуры и Государственной пограничной службой обратилась за официальной информацией к российской стороне", – говорится в сообщении УЗ.

В компании отметили, что состав вернут в Украину с выполнением всех санитарных норм. Меры безопасности из-за возможного заражения вирусом будут предприняты и к бригаде поезда.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук в ВР также прокомментировал информацию в СМИ о короновирусе с гражданки Китая, которая ехала поездом.