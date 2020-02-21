УЗ проверяет данные о пассажирке с поезда с подозрением на коронавирус
Как информирует RegioNews, об этом сообщила пресс-служба компании в пятницу, 21 февраля.
Предварительно СМИ писали, что гражданку Китая с симптомами респираторного заболевания (в том числе высокой температурой) обнаружили российские таможенники на железнодорожной станции Суземка (Россия). Женщина ехала поездом Киев-Москва.
Чтобы исключить подозрения на коронавирус, ее сняли с поезда и доставили в инфекционную больницу, а остальных пассажиров с ее вагона поместили на карантин.
Вагон, в котором ехала китаянка, отцепили в Брянске. Основной состав поезда прибыл в конечный пункт назначения – Москву.
Информацию о произошедшем сейчас проверяет украинская сторона.
"Укрзализныця в координации с Центром общественного здоровья Минздрава, Министерством инфраструктуры и Государственной пограничной службой обратилась за официальной информацией к российской стороне", – говорится в сообщении УЗ.
В компании отметили, что состав вернут в Украину с выполнением всех санитарных норм. Меры безопасности из-за возможного заражения вирусом будут предприняты и к бригаде поезда.
Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук в ВР также прокомментировал информацию в СМИ о короновирусе с гражданки Китая, которая ехала поездом.
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