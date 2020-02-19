Коронавирус: МИД назвал время прилета украинцев из Уханя (ФОТО)

Все пассажиры, вылетающие сегодня из китайского Уханя в Украину, находятся на борту самолета и готовы к полету

Фото: china.mfa.gov.ua

Все пассажиры, вылетающие сегодня из китайского Уханя в Украину, находятся на борту самолета и готовы к полету

Как сообщили RegioNews в пресс-службе посольства Украины в Китае, украинские медики завершают инструктаж эвакуированных. Также сообщается, что пассажиры украинского рейса в обязательном порядке прошли медико-санитарный контроль на предмет выявления признаков заболевания на коронавирус COVID-19. В свою очередь госсекретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц заявил, что на посадку появились все 48 граждан Украины и 29 иностранных граждан: восемь - Аргентины, пять - Доминиканы, пять - Эквадора, четыре - Сальвадора, два - Казахстана и Коста-Рики и по одному гражданину других государств, сообщает Радио Свобода. По его словам, граждане Казахстана оставят борт во время посадки в Алматы через несколько часов после вылета из Уханя. Кроме того, в Алматы изменится экипаж рейса, добавил он. По данным представителя ГСЧС, прилет самолета из Уханя в Украину ожидается ориентировочно в четверг, 20 февраля, в 8 утра. При этом аэропорт посадки самолета, как и четыре места обсервации эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев, пока не разглашают. Напомним, ночью, 19 февраля, из Киева вылетел самолет в китайский город Ухань, который проведет эвакуацию украинцев и граждан еще десяти стран в связи с коронавирусом. Всего в эвакуационном списке 48 граждан Украины и 29 иностранцев. Отметим, в Китае количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19, составляет уже 2011 человек.

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