В Луганской области идет бой. Боевики пытаются перейти линию разграничения
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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.
"Оккупанты ведут обстрелы по нашим защитникам из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Враг применяет минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов”, - сообщили в штабе.
По информации источника, под огневым прикрытием боевики перешли к активным наступательным действиям и попытались продвинуться через линию разграничения.
"По состоянию на сейчас идет бой. К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери. Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, дают адекватный ответ вооруженным формированием Российской Федерации, оккупантам наносится огневое поражение с целью подавления их вооруженной активности. Потери противника уточняются”, - сказано в сообщении пресс-центра ООС.
Пользователи соцсетей пишут, что обстрелы начались около 4 часов утра. Выстрелы слышны в Северодонецке, Лисичанске и Попасной.
"Дома в Горском окна дрожат”
"Золотое идет бой”
"на Родине,печалька,дома ходуном ходят,дети бояться и плачут”
"В Трехизбенке " весело".Когда все закончится. Как это все надоело”
"Гупает все громче и чаще”, - пишут польвозатели соцсетей.
Директор школы в Попасной опубликовала в Facebook видео, на котором слышны обстрелы.
18.02.2020 р. Прямий ефір " Доброго ранку, Попасна..."Опубліковано Мариною Устенко Понеділок, 17 лютого 2020 р.
Журналист Юрий Бутусов пишет, что таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018-го года. Боевики применяют все виды оружия, включая артиллерию калибра 152 мм, минометы 120 мм.
"Противник на широком фронте накрывает боевые порядки 72-й и 93-й механизированных бригад в районе участка разведения Золотое-Орехово-Новотошковка. На одном из опорных пунктов был ближний бой с российской штурмовой группой. Наша артиллерия открыла огонь, подтягиваются резервы" , - отметил Бутусов.
Сегодня в 5 утра российские войска атаковали украинские опорные пункты в районе Золотого, в настоящий момент на 8.00...Опубліковано Юрієм Бутусовим Понеділок, 17 лютого 2020 р.
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