В Луганской области идет бой. Боевики пытаются перейти линию разграничения

Утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного

Фото: Операция Объединенных сил

Утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного

Ж

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

"Оккупанты ведут обстрелы по нашим защитникам из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Враг применяет минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов”, - сообщили в штабе.

По информации источника, под огневым прикрытием боевики перешли к активным наступательным действиям и попытались продвинуться через линию разграничения.

"По состоянию на сейчас идет бой. К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери. Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, дают адекватный ответ вооруженным формированием Российской Федерации, оккупантам наносится огневое поражение с целью подавления их вооруженной активности. Потери противника уточняются”, - сказано в сообщении пресс-центра ООС.

Пользователи соцсетей пишут, что обстрелы начались около 4 часов утра. Выстрелы слышны в Северодонецке, Лисичанске и Попасной.

"Дома в Горском окна дрожат”

"Золотое идет бой”

"на Родине,печалька,дома ходуном ходят,дети бояться и плачут”

"В Трехизбенке " весело".Когда все закончится. Как это все надоело”

"Гупает все громче и чаще”, - пишут польвозатели соцсетей.

Директор школы в Попасной опубликовала в Facebook видео, на котором слышны обстрелы.

18.02.2020 р. Прямий ефір " Доброго ранку, Попасна..." Опубліковано Мариною Устенко Понеділок, 17 лютого 2020 р.

Журналист Юрий Бутусов пишет, что таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018-го года. Боевики применяют все виды оружия, включая артиллерию калибра 152 мм, минометы 120 мм.

"Противник на широком фронте накрывает боевые порядки 72-й и 93-й механизированных бригад в районе участка разведения Золотое-Орехово-Новотошковка. На одном из опорных пунктов был ближний бой с российской штурмовой группой. Наша артиллерия открыла огонь, подтягиваются резервы" , - отметил Бутусов.