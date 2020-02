Бой под Золотым обсудят на заседании Совбеза ООН

Как переадет RegioNews, об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко на своей странице в Facebook.

"Украина поднимет вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН, которое проводится сегодня", - заявил он.

По словам Николенко, украинскую делегацию на заседании Совета безопасности ООН будет возглавлять заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Отметим, начало заседания в 22:00 по киевскому времени.

В свою очередь, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о нарушении Россией минских соглашений и, что также поднимет этот вопрос на заседании Совбеза ООН.

"Самым решительным образом осуждаем циничные попытки поддерживаемых Россией сил разрушить нынешний хрупкий статус-кво вблизи Золотого. Сегодня в Совете Безопасности ООН Эстония поднимет вопрос об очередном очень серьезном нарушении Россией Минских соглашений и обещаний, данных ею в Париже", - написал Рейнсалу на своей странице в Twitter.

Condemn in the strongest terms cynical attempts by Russian-backed forces to derail the fragile status quo near #Zolote today. At #UNSC today, #Estonia will raise this yet another very serious breach by #Russia of the Minsk agreements and the promises it made at Paris. pic.twitter.com/Pvon0T82cW