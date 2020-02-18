Бой под Золотым обсудят на заседании Совбеза ООН

Украина на сегодняшнем заседании Совета безопасности ООН поднимет вопрос обострения на Донбассе

Фото: facebook/oleg.nikolenko

Украина на сегодняшнем заседании Совета безопасности ООН поднимет вопрос обострения на Донбассе

Как переадет RegioNews, об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко на своей странице в Facebook.

"Украина поднимет вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН, которое проводится сегодня", - заявил он.

По словам Николенко, украинскую делегацию на заседании Совета безопасности ООН будет возглавлять заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Отметим, начало заседания в 22:00 по киевскому времени.

В свою очередь, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о нарушении Россией минских соглашений и, что также поднимет этот вопрос на заседании Совбеза ООН.

"Самым решительным образом осуждаем циничные попытки поддерживаемых Россией сил разрушить нынешний хрупкий статус-кво вблизи Золотого. Сегодня в Совете Безопасности ООН Эстония поднимет вопрос об очередном очень серьезном нарушении Россией Минских соглашений и обещаний, данных ею в Париже", - написал Рейнсалу на своей странице в Twitter.

Condemn in the strongest terms cynical attempts by Russian-backed forces to derail the fragile status quo near #Zolote today. At #UNSC today, #Estonia will raise this yet another very serious breach by #Russia of the Minsk agreements and the promises it made at Paris. pic.twitter.com/Pvon0T82cW — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) February 18, 2020

Напомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в ходе Генеральной Ассамблеи ООН будет обсуждаться вопрос возможности введения миротворческого контингента на Донбасс.

Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковское, Орехового, Крымского, Хутора Свободного. Под огневым прикрытием боевики перешли к активным наступательным действиям и попытались продвинуться через линию разграничения. В результате боя погиб один украинский военный, еще трое получили ранения, а двое - контузию.

Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018-го года. Боевики применяли все виды оружия, включая артиллерию калибра 152 мм, минометы 120 мм.

Боевики поддерживаемого Россией группировки "ЛНР" обвиняют украинскую армию в попытке приблизиться к их позиций и дальнейшему артиллерийском обстреле.

СПРАВКА: Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 год после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские "добровольцы".

По данным ООН, с марта 2014-го по 31 октября 2019 года в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли 13 тыс. - 13 200 человек.