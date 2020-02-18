Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ

В результате сегодняшнего боя на Луганщине погиб один украинский военный, еще трое получили ранения, а двое - контузию

Фото: скрин с видео

В результате сегодняшнего боя на Луганщине погиб один украинский военный, еще трое получили ранения, а двое - контузию

Как сообщает RegioNews, об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак во время брифинга.

По его словам, несмотря на потери, после боя украинская армия сохранила свои позиции.

"Мы дали адекватный ответ со всего вооружения, которое было необходимо применить. Перед тем мы дали команду, чтобы люди отошли с того наблюдательного пункта. Пришлось туда наносить огонь, артиллерию в том числе. По состоянию на этот час все позиции остаются под контролем наших войск, где-то с 10:00 противник пригласил режим тишины, так как им необходимо забрать их убитых и раненых ", - сказал Хомчак.

Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковское, Орехового, Крымского, Хутора Свободного. Под огневым прикрытием боевики перешли к активным наступательным действиям и попытались продвинуться через линию разграничения. Сообщалось, что в бою были ранены шесть украинских военнослужащих, четверо погибли.

Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018-го года. Боевики применяли все виды оружия, включая артиллерию калибра 152 мм, минометы 120 мм.

Боевики поддерживаемого Россией группировки "ЛНР" обвиняют украинскую армию в попытке приблизиться к их позиций и дальнейшему артиллерийском обстреле.

СПРАВКА: Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 год после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские "добровольцы".

По данным ООН, с марта 2014-го по 31 октября 2019 года в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли 13 тыс. - 13 200 человек.