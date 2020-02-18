Генпрокуратура завела дело из-за обстрелов на Донбассе

По факту сегодняшних обстрелов пророссийскими боевиками позиций подразделений Объединенных сил на Луганщине начато уголовное производство

Фото: Офис Генерального прокурора

По факту сегодняшних обстрелов пророссийскими боевиками позиций подразделений Объединенных сил на Луганщине начато уголовное производство

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

"По факту обстрелов 18 февраля 2020 года вооруженными формированиями РФ позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный Луганской области начато уголовное производство по ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УК Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по данным следствия, оккупанты вели обстрелы по украинским защитникам с запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Враг использовал минометы калибра 120 мм, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

"В результате указанных действий один украинский защитник погиб, пятеро получили ранения", - уточнили в Офисе.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляет СБУ, процессуальное руководство - управлением надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области.

Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковское, Орехового, Крымского, Хутора Свободного. Под огневым прикрытием боевики перешли к активным наступательным действиям и попытались продвинуться через линию разграничения. В результате боя погиб один украинский военный, еще трое получили ранения, а двое - контузию.

Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018-го года. Боевики применяли все виды оружия, включая артиллерию калибра 152 мм, минометы 120 мм.

Боевики поддерживаемого Россией группировки "ЛНР" обвиняют украинскую армию в попытке приблизиться к их позиций и дальнейшему артиллерийском обстреле.

СПРАВКА: Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 год после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские "добровольцы".

По данным ООН, с марта 2014-го по 31 октября 2019 года в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли 13 тыс. - 13 200 человек.