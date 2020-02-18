Зеленский рассказал о провокации боевиков в годовщину Дебальцевской трагедии
"Сегодня утром они атаковали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Обстрелы велись из оружия, запрещенного Минскими соглашениями. К сожалению, с нашей стороны есть потери. По состоянию на сейчас бой завершен", - цитирует президента ОПУ.
По его словам, он созвал заседание СНБО.
"Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах. Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным - так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины", - сказал Зеленский.
Как известно, во вторник, 18 февраля, утром боевики атаковали позиции Объединенных сил в районе Золотого Луганской области, где ранее произошло разведения сил.
Позже в штабе ООС сообщили о боях вблизи Новотошковское, Орехового, Крымского, Хутора Свободного.
Также СМИ писали, что погибли 4 украинских военных, 6 ранены.
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