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18 февраля 2020, 11:10 8

Зеленский рассказал о провокации боевиков в годовщину Дебальцевской трагедии

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18 февраля 2020, 11:10 8
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Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию.

"Сегодня утром они атаковали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Обстрелы велись из оружия, запрещенного Минскими соглашениями. К сожалению, с нашей стороны есть потери. По состоянию на сейчас бой завершен", - цитирует президента ОПУ.

По его словам, он созвал заседание СНБО.

"Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах. Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным - так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины", - сказал Зеленский.

Как известно, во вторник, 18 февраля, утром боевики атаковали позиции Объединенных сил в районе Золотого Луганской области, где ранее произошло разведения сил.

Позже в штабе ООС сообщили о боях вблизи Новотошковское, Орехового, Крымского, Хутора Свободного.

Также СМИ писали, что погибли 4 украинских военных, 6 ранены.


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