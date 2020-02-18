09:07  18 февраля
Украина напомнит в ООН о миротворцах для Донбасса - Пристайко
09:35  18 февраля
Утренний бой на Донбассе: погибли 4 военных, еще 6 ранены
12:15  18 февраля
Ситуация на Донбассе: после боя боевики запросили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
18 февраля 2020, 10:26 7

Президент созвал заседание СНБО

Читайте також
українською мовою
18 февраля 2020, 10:26 7
Читайте також українською мовою
Во вторник, 18 февраля, проходит заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины при участии секретаря СНБО, руководства Генерального штаба ВСУ, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины
Во вторник, 18 февраля, проходит заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины при участии секретаря СНБО, руководства Генерального штаба ВСУ, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины

Как информирует RegioNews, об этом сообщили в пресс-служби Офиса президента.

В сообщении пресс-службы не указано в связи с чем собирается СНБО. Брифинг по итогам заседания состоится в 12:00.

Напомним, согласно предварительным данным, во время боя утром во вторник, 18 февраля, вблизи Новотошковского, Орехового и Крымского погибли четверо украинских военных.

Ранее стало известно, что во вторник, 18 февраля, утром боевики атаковали позиции Объединенных сил в районе Золотого Луганской области, где ранее произошло разведения сил.


РНБО Зеленський
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
14 февраля 2020, 15:59
Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
14 февраля 2020, 17:59
Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
15 февраля 2020, 13:56
Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
14 февраля 2020, 16:43
Захват украинцев в Азовском море: полиция завела дело
15 февраля 2020, 17:10
Партия "Слуга народа" изменила устав и собралась на местные виборы
15 февраля 2020, 18:19
Последние Популярные
Ира Дидыч
Антон Булгаков
Рефат Чубаров
Все блоги »
Избирком раздора. Блицкриг Шахова в Северодонецке провалился
18 февраля 2020, 12:22
Корпорация Зе. Почему не назначают губернатора Сумщины
17 февраля 2020, 09:00
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Синегубов Олег Васильевич
Председатель Полтавской областной государственной администрации
Бунечко Виталий Иванович
Председатель Житомирской областной государственной администрации
Все досье »