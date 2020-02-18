Президент созвал заседание СНБО

Во вторник, 18 февраля, проходит заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины при участии секретаря СНБО, руководства Генерального штаба ВСУ, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины

Во вторник, 18 февраля, проходит заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины при участии секретаря СНБО, руководства Генерального штаба ВСУ, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины

Как информирует RegioNews, об этом сообщили в пресс-служби Офиса президента.

В сообщении пресс-службы не указано в связи с чем собирается СНБО. Брифинг по итогам заседания состоится в 12:00.

Напомним, согласно предварительным данным, во время боя утром во вторник, 18 февраля, вблизи Новотошковского, Орехового и Крымского погибли четверо украинских военных.



Ранее стало известно, что во вторник, 18 февраля, утром боевики атаковали позиции Объединенных сил в районе Золотого Луганской области, где ранее произошло разведения сил.