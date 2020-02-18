В Луганской области закончился бой. Погиб украинский военный - ООС

Бой вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный закончился

Фото: Пресс-центр операции Объединенных сил

Бой вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный закончился

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Подразделения Объединенных сил предоставили адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь. У врага один погибший, пять - тяжело раненых. Противник запросил режим тишины", - говорится в сообщении.

В штабе также отметили, что позиции украинских защитников не потеряны.

"В готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил. Ситуация полностью контролируется", - заверили в штабе ООС.

Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного.