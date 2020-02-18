В сети опубликовали видео утренних боев в Луганской области
Пользователи соцсетей пишут, что обстрелы начались около 4:00 утра. Выстрелы слышны в Северодонецке, Лисичанске и Попасной.
Также опубликовали видео на котором можно услышать и увидеть обстрелы.
Кировск. Сепары уже даже не стесняются, их говорящие головы спокойно выкладывают видео обстрелов наших позиций и населенных пунктов. Совместный патруль говорите?Опубліковано Oksana Dykhnich Понеділок, 17 лютого 2020 р.
Напомним, журналист Юрий Бутусов написал, что таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018-го года.
Как известно, во вторник, 18 февраля, утром боевики атаковали позиции Объединенных сил в районе Золотого Луганской области, где ранее произошло разведения сил.
Позже в штабе ООС сообщили о боях вблизи Новотошковское, Орехового, Крымского, Хутора Свободного.
Также СМИ писали, что погибли 4 украинских военных, 6 ранены.
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