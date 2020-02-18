В сети опубликовали видео утренних боев в Луганской области

Во вторник, 18 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного

Во вторник, 18 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного

Пользователи соцсетей пишут, что обстрелы начались около 4:00 утра. Выстрелы слышны в Северодонецке, Лисичанске и Попасной.

Также опубликовали видео на котором можно услышать и увидеть обстрелы.

Кировск. Сепары уже даже не стесняются, их говорящие головы спокойно выкладывают видео обстрелов наших позиций и населенных пунктов. Совместный патруль говорите? Опубліковано Oksana Dykhnich Понеділок, 17 лютого 2020 р.

Напомним, журналист Юрий Бутусов написал, что таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018-го года.

Как известно, во вторник, 18 февраля, утром боевики атаковали позиции Объединенных сил в районе Золотого Луганской области, где ранее произошло разведения сил.

Позже в штабе ООС сообщили о боях вблизи Новотошковское, Орехового, Крымского, Хутора Свободного.

Также СМИ писали, что погибли 4 украинских военных, 6 ранены.