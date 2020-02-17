Жертвами коронавируса в Китае стали более 1700 человек

В Китае количество умерших от коронавируса COVID-19 достигло 1 770 человек. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР

В Китае количество умерших от коронавируса COVID-19 достигло 1 770 человек. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР

По данным число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548 человек. Из них в настоящий момент болеют 57 934 человека, в тяжелом состоянии - 10 644 человек. Напомним, главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Сваминатан назвала сроки первых тестирований на людях вакцины от коронавируса COVID-19. По ее словам, это произойдет менее чем через полгода - через четыре-пять месяцев. Сейчас уже разрабатываются несколько вакцин от нового вируса. Ранее китайские ученые разработали портативное устройство, которое может быстро диагностировать заболевание коронавирусом. Аппарат способен оперативно проводить анализ крови человека на наличие коронавируса. Как известно, министерство иностранных дел Аргентины выразило благодарность Украине за согласие эвакуировать аргентинцев из эпицентра распространения коронавируса COVID-19. 18 февраля за украинцами в Китай вылетит самолет, а 19 февраля они вернутся домой. После эвакуации украинцев поместят на 14-дневный карантин. На проведение эвакуации украинских граждан из Уханя Кабинет министров выделил более 4 млн гривен.

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