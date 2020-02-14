В Минздраве назвали точную дату эвакуации украинцев из Китая 

Самолет с гражданами Украины вылетит из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса, 18 февраля, а уже 19-го прибудет в Киев

Фото: en.nhc.gov.cn

Самолет с гражданами Украины вылетит из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса, 18 февраля, а уже 19-го прибудет в Киев

Как передает RegioNews, об этом заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая в эфире программы "Право на власть".

"С нашими гражданами в Ухане МИД коммуницируем, есть свой специальный чат, где они общаются и информируют... Мининфраструктуры отвечает за доставку и авиаборт... Оперативный штаб в правительстве, который решает вопрос о выделении средств, принятие всех необходимых решений и алгоритмов, каким образом это должно происходить (эвакуация - ред.)", - рассказала она, отметив, что никакой задержки нет.

"Имеет место планомерная и размеренная процедура принятия решений, чтобы обеспечить прибытие граждан в Украину и одновременно дать возможность всем чувствовать себя в безопасности от возможного распространения заболевания ... Мы уже приняли решения, согласованные со всеми министерствами. Сейчас уже принято решение, что во вторник будет отправлен самолет, и в среду граждане Украины будут на территории Украины", - уточнила чиновница.

Также министр отметила, что сначала китайские власти проверят, здоровы ли украинцы, и только тогда позволят их забрать. После этого состояние украинцев также проверит бригада украинских врачей на борту самолета.

При этом Скалецкая подчеркнула, что эвакуированных граждан Украины поместят на карантин минимум на 14 дней.

Напомним, ранее эвакуация украинцев из Хубэя планировалась на 11 февраля. При этом в МОЗ заявили, что украинцам, которые не захотят подписать согласие на карантин, будет отказано в эвакуации из Китая.