Коронавирус в мире: число инфицированных превысило 67 тысяч человек
Об этом собщает RegioNews со ссылкой на обновленную информацию Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.
Согласно сообщению, в целом больные вирусом Covid-19 зафиксированы еще почти в 30 странах.
По данным официального агентства Китая "Синьхуа", число зараженных увеличились из-за использования другого метода диагностики: компьютерной томографии, с помощью которой выявляют пневмонию, которую вызывает коронавирус.
Также сообщается о 1526 летальных случаев, связанных с коронавирусом, 1523 из которых зафиксированы на материковом Китае. Еще по одному смертельному случаю - на Филиппинах, в Гонконге и в Японии. При этом 8 тыс. 331 инфицированным удалось успешно выздороветь.
Напомним, по состоянию на 14 февраля в результате заболевания коронавирусом нового типа в Китае умерло уже 1 380 человек, а число подтвержденных случаев заболевания инфекцией в стране было 63 тыс. 851 человек.
- 18:19 15 февраля Партия "Слуга народа" изменила устав и собралась на местные виборы
- 18:11 15 февраля Коронавирус на лайнере: выявлены почти 70 новых случаев заражения
- 17:47 15 февраля В Одессе противники незаконной застройки склонов перекрыли Фонтанскую дорогу (ФОТО)
- 17:31 15 февраля Украина готова патрулировать границы вместе с ОБСЕ и ОРДЛО - Зеленский
- 17:10 15 февраля Захват украинцев в Азовском море: полиция завела дело
- 16:41 15 февраля Провести выборы на Донбассе без нарушений невозможно - российский политтехнолог
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 17:59 14 февраля Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
- 17:19 14 февраля В США раскритиковали "мюнхенский план" завершения войны в Украине
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 17:29 14 февраля Обуховские депутаты назвали эвакуацию украинцев из Китая "Новым Чернобылем"