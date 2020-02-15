Коронавирус в мире: число инфицированных превысило 67 тысяч человек

Количество людей, заразившихся коронавирусом нового типа, возросло до 67 тысяч 90 человек, из них 66 тыс. 495 - зафиксированы на материковой части Китая

Фото: xinhuanet.com

Количество людей, заразившихся коронавирусом нового типа, возросло до 67 тысяч 90 человек, из них 66 тыс. 495 - зафиксированы на материковой части Китая

Об этом собщает RegioNews со ссылкой на обновленную информацию Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса. Согласно сообщению, в целом больные вирусом Covid-19 зафиксированы еще почти в 30 странах. По данным официального агентства Китая "Синьхуа", число зараженных увеличились из-за использования другого метода диагностики: компьютерной томографии, с помощью которой выявляют пневмонию, которую вызывает коронавирус. Также сообщается о 1526 летальных случаев, связанных с коронавирусом, 1523 из которых зафиксированы на материковом Китае. Еще по одному смертельному случаю - на Филиппинах, в Гонконге и в Японии. При этом 8 тыс. 331 инфицированным удалось успешно выздороветь. Напомним, по состоянию на 14 февраля в результате заболевания коронавирусом нового типа в Китае умерло уже 1 380 человек, а число подтвержденных случаев заболевания инфекцией в стране было 63 тыс. 851 человек.

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