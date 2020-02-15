Коронавирус на лайнере: выявлены почти 70 новых случаев заражения
Как передает со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр здравоохранения этой Японии Кацунобу Като.
По его словам, по этой причине пассажиры и члены экипажа остаются на борту - на карантине.
Как известно, на борту судна находится 2 666 туристов (среди них 25 гражданина Украины) и 1 045 членов экипажа.
Напомним, 18 февраля самолет с гражданами Украины вылетит из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса, а уже 19-го прибудет в Киев.
Всего в мире на китайский коронавирус COVID-19 заболели более 67 тысяч человек. Лидером среди распространения вируса остается Китай и провинция Ухань.
Ранее ВОЗ дала официальное название вирусу-убийце - COVID-19. Первую же вакцину, способную бороться против смертельного коронавируса из Китая, обещают примерно через 18 месяцев.
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