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15 февраля 2020, 18:11 4

Коронавирус на лайнере: выявлены почти 70 новых случаев заражения

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15 февраля 2020, 18:11 4
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На борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии медики выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших на борту судна - 285 человек
Фото: xinhuanet.com
На борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии медики выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших на борту судна - 285 человек

Как передает со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр здравоохранения этой Японии Кацунобу Като.

По его словам, по этой причине пассажиры и члены экипажа остаются на борту - на карантине.

Как известно, на борту судна находится 2 666 туристов (среди них 25 гражданина Украины) и 1 045 членов экипажа.

Напомним, 18 февраля самолет с гражданами Украины вылетит из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса, а уже 19-го прибудет в Киев.

Всего в мире на китайский коронавирус COVID-19 заболели более 67 тысяч человек. Лидером среди распространения вируса остается Китай и провинция Ухань.

Ранее ВОЗ дала официальное название вирусу-убийце - COVID-19. Первую же вакцину, способную бороться против смертельного коронавируса из Китая, обещают примерно через 18 месяцев.


Коронавирус Китай лайнер Япония Diamond Princess
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