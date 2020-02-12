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12 февраля 2020, 08:00

Коронавирус в мире и на лайнере: число зараженных продолжает расти

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12 февраля 2020, 08:00
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По состоянию на конец 11 февраля количество погибших от вспышки коронавируса под названием COVID-19 на материковом Китае достигло 1113 человек, что на 97 человек больше, чем днем ранее
Фото: flickr
По состоянию на конец 11 февраля количество погибших от вспышки коронавируса под названием COVID-19 на материковом Китае достигло 1113 человек, что на 97 человек больше, чем днем ранее

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Reuters.

В частности, о новых 94 смертельных случаях сообщила Центральная провинция Хубэй, эпицентр вспышки. Также в столице провинции Ухань погибло 72 человека.

При этом во всем материковом Китае 11 февраля было зарегистрировано 2 тысячи 15 новых подтвержденных инфекций, что является самым низким показателем с 30 января. Таким образом, общее число больных достигло 44 тыс. 653 человек.

Также сообщается, что на круизном лайнере Diamond Princess возле берегов Японии коронавирусом заразились еще 39 человек, включая одного сотрудника, отмечает агентство.

По данным общественного вещателя NHK, общее количество инфицированных на корабле составляет 174 человека.

Напомним, ранее ВОЗ дала официальное название вирусу-убийце - COVID-19. Первую же вакцину, способную бороться против смертельного коронавируса из Китая, обещают примерно через 18 месяцев.

В конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток. По состоянию на утро 11 февраля в Китае погибли 108 человек, выздоровели 3 тыс. 996. Общее число заражений достигло 42 тыс. 638, всего умерли 1016 человек.

11 февраля китайская научно-исследовательская группа объявила о начале испытаний мРНК-вакцины против коронавируса нового типа на грызунах.


Коронавирус Китай лайнер
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