Коронавирус в мире и на лайнере: число зараженных продолжает расти

По состоянию на конец 11 февраля количество погибших от вспышки коронавируса под названием COVID-19 на материковом Китае достигло 1113 человек, что на 97 человек больше, чем днем ранее

Фото: flickr

По состоянию на конец 11 февраля количество погибших от вспышки коронавируса под названием COVID-19 на материковом Китае достигло 1113 человек, что на 97 человек больше, чем днем ранее