Захват украинцев в Азовском море: полиция завела дело
Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АРК Екатерина Диденко на своей странице в Facebook.
По ее словам, производство открыто по статьям 146 (похищение) и 278 (угон плавсредства).
По данным следствия, оккупационные силовики в западной части Азовского моря задержали маломерное судно с четырьмя рыбаками на борту. Вместе с судном их отвезли в порт оккупированной Керчи.
Напомним, 15 февраля российские пограничники сообщили, что задержали в Азовском море судно с четырьмя украинцами на борту без документов, удостоверяющих их личности.
По их данным, капитан судна не выполнил требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться. В ходе осмотра плавсредства было выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова.
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