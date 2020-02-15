Захват украинцев в Азовском море: полиция завела дело

Национальная полиция Автономной республики Крым и Севастополя открыла уголовное производство по факту незаконного захвата "сотрудниками пограничного управления ФСБ России" украинского судна с четырьмя людьми на борту в Азовском море

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Национальная полиция Автономной республики Крым и Севастополя открыла уголовное производство по факту незаконного захвата "сотрудниками пограничного управления ФСБ России" украинского судна с четырьмя людьми на борту в Азовском море

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АРК Екатерина Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, производство открыто по статьям 146 (похищение) и 278 (угон плавсредства).

По данным следствия, оккупационные силовики в западной части Азовского моря задержали маломерное судно с четырьмя рыбаками на борту. Вместе с судном их отвезли в порт оккупированной Керчи.

Напомним, 15 февраля российские пограничники сообщили, что задержали в Азовском море судно с четырьмя украинцами на борту без документов, удостоверяющих их личности.

По их данным, капитан судна не выполнил требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться. В ходе осмотра плавсредства было выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова.