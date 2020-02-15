ФСБ задержала в Азовском море судно с четырьмя украинцами

Маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности, задержано в западной части Азовского моря

Фото: c-inform.info

Маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности, задержано в западной части Азовского моря

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Крыму.

"Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться. В ходе осмотра плавсредства выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова - ставная сеть", - говорится в сообщении.

При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылов) водных биологических ресурсов, у задержанных отсутствовали, подчеркнули в пресс-службе.

Как отмечается, украинцы являются рыбаками, они вместе с судном доставлены в порт Керчи для разбирательства.