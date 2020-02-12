Коронавирус на лайнере: Стало известно о состоянии заболевших украинцев

Состояние двух госпитализированных из-за коронавируса украинцев с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у побережья Японии, удовлетворительное

Фото: flickr/mhbs

Состояние двух госпитализированных из-за коронавируса украинцев с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у побережья Японии, удовлетворительное

Как передает RegioNews, об этом УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, оба, и мужчина, и женщина, сейчас находятся в больницах Токио.

"Состояние удовлетворительное. Находятся под постоянным наблюдением врачей. С ними поддерживается связь. У госпитализированного мужчины внешних признаков болезни нет. Женщина чувствует себя как при обычном гриппе", - уточнил дипломат.

Также Погорельцев отметил, что новых случаев заражения среди граждан Украины на судне в настоящее время не зафиксировано.

Напомним, по состоянию на 11 февраля общее количество инфицированных на корабле составляло 174 человека. При этом количество погибших от вспышки коронавируса на материковом Китае достигло 1113 человек, а общее число больных достигло 44 тыс. 653 человек.

Ранее ВОЗ дала официальное название вирусу-убийце - COVID-19. Первую же вакцину, способную бороться против смертельного коронавируса из Китая, обещают примерно через 18 месяцев.

В конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток. По состоянию на утро 11 февраля в Китае погибли 108 человек, выздоровели 3 тыс. 996. Общее число заражений достигло 42 тыс. 638, всего умерли 1016 человек.

11 февраля китайская научно-исследовательская группа объявила о начале испытаний мРНК-вакцины против коронавируса нового типа на грызунах.