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11 февраля 2020, 18:01

Коронавирус получил официальное название

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11 февраля 2020, 18:01
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Всемирная организации здравоохранения придумала официальное название смертельному коронавирусу, вызвавшему вспышку заболевания в Китае
Фото: twitter/WHO
Всемирная организации здравоохранения придумала официальное название смертельному коронавирусу, вызвавшему вспышку заболевания в Китае

Как передает RegioNews со ссылкой на ВОЗ, вирус-убийцу нарекли "COVID-19". Об этом заявил 11 февраля на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Теперь у нас есть название заболевания. Это COVID-19", - сказал он.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток. По состоянию на утро 11 февраля в Китае погибли 108 человек, выздоровели 3 тыс. 996. Общее число заражений достигло 42 тыс. 638, всего умерли 1016 человек.

11 февраля китайская научно-исследовательская группа объявила о начале испытаний мРНК-вакцины против коронавируса нового типа на грызунах.


ВОЗ Коронавирус
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