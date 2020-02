Как передает RegioNews со ссылкой на ВОЗ, вирус-убийцу нарекли "COVID-19". Об этом заявил 11 февраля на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Теперь у нас есть название заболевания. Это COVID-19", - сказал он.

BREAKING



"We now have a name for the #2019nCoV disease:



COVID-19.



I’ll spell it: C-O-V-I-D hyphen one nine – COVID-19"



-@DrTedros #COVID19 pic.twitter.com/Kh0wx2qfzk