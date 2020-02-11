Коронавирус получил официальное название
Как передает RegioNews со ссылкой на ВОЗ, вирус-убийцу нарекли "COVID-19". Об этом заявил 11 февраля на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
"Теперь у нас есть название заболевания. Это COVID-19", - сказал он.
BREAKING— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 11, 2020
"We now have a name for the #2019nCoV disease:
COVID-19.
I’ll spell it: C-O-V-I-D hyphen one nine – COVID-19"
-@DrTedros #COVID19 pic.twitter.com/Kh0wx2qfzk
Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток. По состоянию на утро 11 февраля в Китае погибли 108 человек, выздоровели 3 тыс. 996. Общее число заражений достигло 42 тыс. 638, всего умерли 1016 человек.
11 февраля китайская научно-исследовательская группа объявила о начале испытаний мРНК-вакцины против коронавируса нового типа на грызунах.
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