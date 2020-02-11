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11 февраля 2020, 08:17

Количество жертв коронавируса увеличилось до 1018 человек

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11 февраля 2020, 08:17
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В мире подтвердили 43 108 случаев заражения китайским коронавирусом. От недуга умерли 1 018 человек, успешно побороли заболевание 4 056. Данные на 11 февраля
Фото: карта Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса
В мире подтвердили 43 108 случаев заражения китайским коронавирусом. От недуга умерли 1 018 человек, успешно побороли заболевание 4 056. Данные на 11 февраля

Как сообщает RegioNews, таковы данные карты распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Большинство смертей, зафиксированные в провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки болезни.

Ранее сообщалось, что в Китай прибыла передовая группа медицинских экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для расследования вспышки коронавируса.

Также стало известно, что на лайнере Diamond Princess коронавирусом заразился второй украинец.

Напомним, на вторник, 11 февраля, запланирована эвакуация украинцев из китайской провинции Хубэй из-за вспышки коронавируса.

По возвращении домой украинцев ожидает обязательный 14-дневный карантин.


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