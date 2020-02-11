Количество жертв коронавируса увеличилось до 1018 человек

В мире подтвердили 43 108 случаев заражения китайским коронавирусом. От недуга умерли 1 018 человек, успешно побороли заболевание 4 056. Данные на 11 февраля

Фото: карта Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

В мире подтвердили 43 108 случаев заражения китайским коронавирусом. От недуга умерли 1 018 человек, успешно побороли заболевание 4 056. Данные на 11 февраля