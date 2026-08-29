Масована атака на південь Одещини: знищені вантажівки із зерном, є загиблий та поранені
Вночі 29 серпня російські війська завдали масованого удару по півдню Одеської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.
Внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина, ще троє отримали поранення.
Влучання спричинили пожежі: вогнем повністю знищені пʼять вантажних автомобілів із зерном, ще три вантажівки пошкоджені.
Також загорілася суха трава поруч із місцем прильоту.
Рятувальники та місцева пожежна команда "Багате" ліквідували пожежі.
Нагадаємо, у ніч на 29 серпня РФ атакувала Україну протикорабельною ракетою "Онікс", балістичною ракетою "Іскандер-М", а також 267 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, S8000 "Бандероль” та дронами-імітаторами типу "Пародія".
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