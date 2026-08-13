Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 13 августа российские войска нанесли удар по Измаильскому району Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Измаильскую РВА.

Враг попал по портовой инфраструктуре. В результате атаки есть повреждения, возник пожар.

Подразделения ГСЧС работают над ликвидацией последствий обстрелов.

Напомним, в результате российской атаки в Одесской области 11 августа погибли два человека, еще трое пострадали.