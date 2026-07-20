Ракетный удар по Одессе: трое погибших, шесть раненых и поврежденная инфраструктура

Фото: ГСЧС

В результате российского удара по Одессе 20 июля погибли три человека, еще шестеро получили ранения. На месте попадания возник масштабный пожар, который удалось ликвидировать спасателям

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

По данным ГСЧС, после вражеской атаки на территории одного из частных предприятий вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил хозяйственную технику, находившуюся на территории предприятия.

Кроме того, в результате удара была повреждена газовая магистраль.

К ликвидации последствий атаки были привлечены подразделения ГСЧС. Спасатели потушили пожар и ликвидировали последствия обстрелов.

По предварительной информации, в результате российского удара погибли три человека, еще шестеро получили ранения. Окончательные масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется.

Напомним, что российские войска 20 июля атаковали Очаков в Николаевской области ударным беспилотником. В результате вражеского удара пострадала 48-летняя женщина, также возник пожар.