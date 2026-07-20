Ракетний удар по Одесі: троє загиблих, шестеро поранених та пошкоджена інфраструктура

Фото: ДСНС

Унаслідок російського удару по Одесі 20 липня загинули троє людей, ще шестеро дістали поранення. На місці влучання виникла масштабна пожежа, яку вдалося ліквідувати рятувальникам

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

За даними ДСНС, після ворожої атаки на території одного з приватних підприємств спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив господарську техніку, яка перебувала на території підприємства.

Крім того, внаслідок удару була пошкоджена газова магістраль.

До ліквідації наслідків атаки залучили підрозділи ДСНС. Рятувальники загасили пожежу та ліквідували наслідки обстрілу.

За попередньою інформацією, внаслідок російського удару загинули троє людей, ще шестеро отримали поранення. Остаточні масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюються.

Нагадаємо, що російські війська 20 липня атакували Очаків на Миколаївщині ударним безпілотником. Унаслідок ворожого удару постраждала 48-річна жінка, також виникла пожежа.