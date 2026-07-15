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Во вторник, 14 июля, около 23:00 российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Была повреждена гражданская инфраструктура

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера .

По предварительным данным, повреждена территория одного из предприятий города.

На месте происшествия работали все соответствующие службы.

По информации начальника Одесской ГВА Сергея Лысака, к счастью, обошлось без пострадавших.

"Взрывной волной были повреждены и выбиты окна. Сейчас все отверстия уже закрыты, составлены акты для компенсации горожанам.

Коммунальные службы оперативно убрали территорию", – говорится в сообщении.

Напомним, вечером 14 июля враг нанес очередной удар по портовой инфраструктуре Одесщины. БпЛА поразил гражданское судно под флагом Маршалловых островов. В результате атаки погибли два человека.