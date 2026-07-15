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У вівторок, 14 липня, близько 23:00 російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Була пошкоджена цивільна інфраструктура

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

За попередніми даними, пошкоджено територію одного з підприємств міста.

На місці події працювали усі відповідні служби.

За інформацією начальника Одеської МВА Сергія Лисака, на щастя, обійшлося без постраждалих.

"Вибуховою хвилею були пошкоджені та вибиті вікна. Наразі всі отвори вже закриті, складено акти для надання компенсації містянам.

Комунальні служби оперативно прибрали територію", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 14 липня ворог завдав чергового удару по портовій інфраструктурі Одещини. БпЛА уразив цивільне судно під прапором Маршаллових Островів. Внаслідок атаки загинуло двоє людей.