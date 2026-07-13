13:22  13 липня
На Закарпатті автомобіль наїхав на чоловіка, який лежав на дорозі: він загинув
10:28  13 липня
Під час атаки РФ на Одещину російський дрон впав і вибухнув у Молдові
10:20  13 липня
На Кіровоградщині зі ставка дістали тіло чоловіка
UA | RU
UA | RU
13 липня 2026, 17:41

Атака на цивільне судно: на Одещині зросла кількість жертв російського удару

13 липня 2026, 17:41
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

Під час ліквідації пожежі на атакованому вранці росіянами судні в Одесі виявили тіла ще двох моряків

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Вдень 13 липня збройні сили РФ атакували ударними дронами об’єкти портової інфраструктури Одещини.

Зокрема, пошкоджено надбудову цивільного іноземного судна з добривами.

Від ворожої атаки загинуло п’ятеро членів екіпажу. Постраждало ще десять цивільних людей: серед них семеро чоловіків віком 19-64 роки та троє жінок віком 22-34 роки. Семеро перебувають у лікарні, ще троє травмованих знаходяться на амбулаторному лікуванні.

Прокурори розпочали досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що у понеділок, 13 липня, російські військові атакували портову інфраструктуру Одеської області та поцілили у цивільне торговельне судно під прапором Республіки Того, яке перевозило мінеральні добрива.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріл судно напад Одеська область
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
Вандалізм на Харківщині: зловмисники поцупили танк-пам'ятник, зруйнувавши 12 могил
13 липня 2026, 18:59
П'яне ДТП із загиблою: на Рівненщині завершено розслідування справи водія-винуватця
13 липня 2026, 18:50
Дорожній колапс у Києві: через ДТП на Борщагівській ускладнено рух
13 липня 2026, 18:35
Росія вдарила КАБами по пункту незламності в Херсоні: є загибла та поранені
13 липня 2026, 17:59
"Донька потрапила в ДТП": на Рівненщині аферисти виманили у пенсіонерки тисячі доларів
13 липня 2026, 17:55
"Газовий балончик замість діалогу": у Харкові п’ятеро чоловіків вчинили напад на представників ТЦК
13 липня 2026, 17:50
"П’яні розбірки" на Харківщині: чоловік ледь не вбив опонента ножем
13 липня 2026, 16:59
Обікрав ЗСУ заради випивки та телефону: на Рівненщині затримали крадія скриньки з донатами
13 липня 2026, 16:48
Катування, секс-рабство та крижана вода Дніпра: у Києві суд виніс вирок подружжю катів
13 липня 2026, 16:34
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Всі публікації »
Валерій Пекар
Геннадій Друзенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »