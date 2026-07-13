Атака на цивільне судно: на Одещині зросла кількість жертв російського удару
Під час ліквідації пожежі на атакованому вранці росіянами судні в Одесі виявили тіла ще двох моряків
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.
Вдень 13 липня збройні сили РФ атакували ударними дронами об’єкти портової інфраструктури Одещини.
Зокрема, пошкоджено надбудову цивільного іноземного судна з добривами.
Від ворожої атаки загинуло п’ятеро членів екіпажу. Постраждало ще десять цивільних людей: серед них семеро чоловіків віком 19-64 роки та троє жінок віком 22-34 роки. Семеро перебувають у лікарні, ще троє травмованих знаходяться на амбулаторному лікуванні.
Прокурори розпочали досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, що у понеділок, 13 липня, російські військові атакували портову інфраструктуру Одеської області та поцілили у цивільне торговельне судно під прапором Республіки Того, яке перевозило мінеральні добрива.