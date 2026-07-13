Атака на цивільне судно: на Одещині зросла кількість жертв російського удару

Фото: Офіс Генерального прокурора

Під час ліквідації пожежі на атакованому вранці росіянами судні в Одесі виявили тіла ще двох моряків

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Вдень 13 липня збройні сили РФ атакували ударними дронами об’єкти портової інфраструктури Одещини.



Зокрема, пошкоджено надбудову цивільного іноземного судна з добривами.



Від ворожої атаки загинуло п’ятеро членів екіпажу. Постраждало ще десять цивільних людей: серед них семеро чоловіків віком 19-64 роки та троє жінок віком 22-34 роки. Семеро перебувають у лікарні, ще троє травмованих знаходяться на амбулаторному лікуванні.



Прокурори розпочали досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що у понеділок, 13 липня, російські військові атакували портову інфраструктуру Одеської області та поцілили у цивільне торговельне судно під прапором Республіки Того, яке перевозило мінеральні добрива.