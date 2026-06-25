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25 июня 2026, 21:56

Пожизненное за государственную измену: полковник СБУ осужден за передачу тайных данных врагу

25 июня 2026, 21:56
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Бывший начальник Штаба Антитеррористического центра при СБУ Дмитрий Козюр признан виновным в государственной измене в условиях военного положения

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Полковник, кадровый офицер СБУ имел доступ к государственной тайне и отвечал за координацию борьбы с терроризмом. В марте 2018 года в Вене его завербовали ФСБ РФ.

За денежное вознаграждение он обязался собирать и передавать российским спецслужбам оборонные сведения, в том числе данные, составляющие государственную тайну.

С тех пор он был на постоянной связи со своими русскими кураторами. Для конспирации на связь с представителями русских спецслужб выходил через посредника. Шифрограммы подписывал лично.

Активная деятельность началась в период полномасштабного вторжения.

В его обязанности входило шпионство по командным пунктам СБУ и передача данных об атаках по бизнес-центрам и количество раненых военных и гражданских.

Так, с 2024 по 2025 годы осужденный систематически передавал информацию о последствиях ракетных ударов по объектам в Киеве, местах дислокации подразделений СБУ, данные воинских частей, служебные документы, аналитические материалы.

Также он передавал документы с грифом "секретно" по объектам критической инфраструктуры, в частности газотранспортной системы, и планам увеличения ПВО на этих объектах.

В феврале 2025 предателя разоблачили. В своих показах он признал работу на ФСБ РФ за финансовое вознаграждение.

Сегодня ему объявили приговор, пожизненное лишение свободы.

Напомним, что накануне суд признал уроженца Донецкой области виновным в государственной измене. Однако он теперь заявил, что хочет в Россию.

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