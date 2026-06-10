Фото: ГВА

В ночь на 10 июня российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. Под ударом оказался Приморский район города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака и ГСЧС.

В восьмиэтажном доме случился пожар – дотла выгорела квартира на пятом этаже. Спасатели ликвидировали пожар.

По другому адресу в 18-этажке на балкон квартиры 11-этажа упала часть беспилотника – к счастью, без детонации и возгорания. Разрушена наружная стена лоджии, повреждено имущество, окна и фасад.

В результате атаки пострадали три человека. В больницу госпитализировали 46-летнюю женщину. Также пострадали двое детей 10 и 9 лет – у них диагностировали острую реакцию на стресс. Всем оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь.

На местах прилетов развернуты оперативные штабы. Коммунальщики расчищают территорию и закрывают побитые окна, а представители райадминистрации помогают жителям оформить документы на компенсацию по программе "еВосстановление" и из городского бюджета.

Напомним, на рассвете 10 июня враг совершил массированную атаку на Харьков. Зафиксировано 26 ударов беспилотников. Известно о четырех пострадавших женщинах.