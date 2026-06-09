В Одесской области школьники 13 часов писали НМТ из-за воздушных тревог

Фото: Facebook/Дмитрий Лубинец

Во время проведения национального мультипредметного теста в Одесской области из-за воздушной тревоги участники были вынуждены находиться в укрытиях почти 13 часов

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает RegioNews.

По имеющейся информации, в одном из экзаменационных центров возникли существенные организационные проблемы в условиях военного положения и длительных воздушных тревог. Из-за остановки тестирования процесс длился с 09:00 до 22:00.

Сообщается, что в течение этого времени участникам не было обеспечено надлежащих базовых условий, включая доступ к питьевой воде и питанию. Связь с родителями была ограничена, а обратиться за помощью могли лишь отдельные ученики, которым стало плохо.

Отдельно говорится, что сложной была ситуация для детей-сирот, которые находились в центре тестирования без сопровождения.

Впоследствии, по инициативе учителей и родителей, участники организовали доступ к воде и питанию.

По словам участников, после многочасового пребывания в укрытиях значительная часть детей была измождена, что могло повлиять на способность выполнять задачи и объективность результатов тестирования.

Сообщается, что участникам было предложено возможность дополнительной сессии НМТ, однако без уточнения конкретных дат.

"Это неприемлемый провал системы проведения НМТ в условиях военного положения, который не обеспечивает детям ни безопасности, ни базовых условий, ни равных возможностей и фактически нарушает права детей. Такая организация тестирования недопустима и требует немедленного реагирования МОН и пересмотра процедур", –подчеркнул Лубинец.

Как известно, в 2026 году национальный мультипредметный тест составил на 42 тысячи человек больше, чем в прошлом. Поступающие сдаютукраинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор.