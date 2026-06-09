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09 июня 2026, 10:48

Правительство не планирует менять НМТ: математика останется обязательной

09 июня 2026, 10:48
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Фото: "Интерфакс-Украина"/Егор Шумихин
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Премьер-министр Юлия Свириденко заявляет, что нет возможности сделать математику предметом по выбору в национальном мультипредметном тесте

Об этом, как сообщает "Интерфакс-Украина" , она сказала во время конференции "Образование новой Украины 2.0" в Киеве, передает RegioNews.

"Нет возможности такое сделать. Я считаю, что нужно откровенно разговаривать друг с другом… Я не думаю, что у нас в следующем году, или через год или через другой период будет изменена структура", – отметила Свириденко, отвечая на вопрос о возможных изменениях в формате НМТ.

Она также подчеркнула, что сама дискуссия по вынесению математики по обязательным предметам выглядит странной.

По словам Свириденко, отказ от обязательной математики может отрицательно повлиять как на качество образования, так и на будущее развитие страны.

"Поскольку вам ее строить, вам делать лучшую Украину для проживания и ведения бизнеса. Для этого нужно обладать способностями, знаниями, навыками, и математика все эти основы закладывает", – сказала премьер.

Как известно, НМТ в этом году проходит по действующей модели: поступающие составляют украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор.

В обществе продолжаются дискуссии относительно сложности тестов, в том числе по математике. На этом фоне в Верховной Раде зарегистрирован альтернативный законопроект, предлагающий с 2027 года сделать математику предметом по выбору.

В то же время, в Министерстве образования заявляют, что не поддерживают эту инициативу и настаивают на сохранении математики как обязательного предмета, аргументируя это необходимостью базовых аналитических и логических навыков для получения высшего образования.

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Украина НМТ Свириденко Юлия Анатольевна математика выпускники Минобразования Кабмин
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