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09 червня 2026, 15:26

На Одещині школярі 13 годин писали НМТ через повітряні тривоги

09 червня 2026, 15:26
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Фото: Facebook/Дмитро Лубінець
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Під час проведення національного мультипредметного тесту на Одещині через повітряну тривогу учасники були змушені перебувати в укриттях майже 13 годин

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає RegioNews.

За наявною інформацією, в одному з екзаменаційних центрів виникли суттєві організаційні проблеми в умовах воєнного стану та тривалих повітряних тривог. Через зупинки тестування процес тривав із 09:00 до близько 22:00.

Повідомляється, що протягом цього часу учасникам не було забезпечено належних базових умов, зокрема доступу до питної води та харчування. Зв’язок із батьками був обмежений, а звернутися по допомогу могли лише окремі учні, яким стало зле.

Окремо зазначається, що складною була ситуація для дітей-сиріт, які перебували в центрі тестування без супроводу.

Згодом, за ініціативи вчителів та батьків, учасникам організували доступ до води та харчування.

За словами учасників, після багатогодинного перебування в укриттях значна частина дітей була виснажена, що могло вплинути на здатність виконувати завдання та об’єктивність результатів тестування.

Повідомляється, що учасникам запропонували можливість додаткової сесії НМТ, однак без уточнення конкретних дат.

"Це неприйнятний провал системи проведення НМТ в умовах воєнного стану, який не забезпечує дітям ані безпеки, ані базових умов, ані рівних можливостей і фактично порушує права дітей. Така організація тестування є неприпустимою і вимагає негайного реагування МОН та перегляду процедур", – наголосив Лубінець.

Як відомо, у 2026 році національний мультипредметний тест склали на 42 тисячі людей більше, ніж торік. Вступники складають українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір.

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